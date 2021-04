53 personer frygtes døde i ubådsmareridt

En forsvunden indonesisk ubåd blev lørdag lokaliseret på 850 meters dybde. Den vurderes at være forlist, og dens 53 besætningsmedlemmer frygtes at være døde.

I hvert fald var der lørdag nedslående nyt, da den indonesiske flådechef, Yudo Margono, kunne meddele, at man havde lokaliseret ubåden på 850 meters dybde - og reelt erklærede ubåden for værende forlist.

Meget tyder på, at et indonesisk ubådsdrama er endt værst tænkeligt for de 53 ombordværende besætningsmedlemmer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her