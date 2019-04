52 medlemmer af Boko Haram er blevet dræbt i Nigeria

Medlemmerne af den militante gruppe er blevet dræbt under et angreb i byen Kauwa udført af væbnede styrker fra flere lande.

Koalitionen, der går under navnet Multinational Joint Task Force (MNJTF), består af soldater fra Tchad, Cameroun, Niger og Nigeria. Deres formål er at bekæmpe den militante gruppe.

Under angrebet har også to soldater fra Tchad mistet livet. Derudover er 11 soldater blevet såret.

Boko Haram har i adskillige måneder intensiveret sine angreb på militære baser, hvor de har dræbt soldater og stjålet våben.

Under konflikten med jihadisterne i Boko Haram er over 27.000 mennesker blevet dræbt, og over to millioner er blevet tvunget væk fra deres hjem.

1,7 millioner mennesker kan fortsat ikke vende hjem på grund af urolighederne.

Konflikten har spredt sig til områder i nabolandene Niger, Tchad og Cameroun, hvor der er udløst alvorlige humanitære kriser.

I slutningen af januar dræbte Boko Haram mindst 60 personer under et angreb på en by i det nordøstlige Nigeria.

Det var et af de blodigste i jihadistgruppens langvarige kamp for at løsrive en del af Nigeria, som er Afrikas mest befolkningsrige lande med over 190 millioner indbyggere.

Angrebet fandt sted, to uger efter at Boko Haram angreb den samme by og drev nigerianske soldater på flugt.

Tidligere på måneden havde militæret i nabolandet Niger meddelt, at der under en uges offensiv var blevet dræbt mindst 280 medlemmer af Boko Haram.