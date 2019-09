500.000 marcherer med Thunberg for klimaet i Montreal

Efterfølgende kritiserede hun Trudeau for "ikke at gøre nok" for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det sagde hun på et pressemøde sammen med ledere af grupper af Canadas oprindelige folk.

- Mit budskab til alle politikere rundt om i verden er det samme. Lyt til den nuværende bedste forskning og handl derefter, sagde Greta Thunberg.

Thunberg begyndte for lidt over et år siden sin skolestrejke for klimaet ved at blive væk fra undervisningen hver fredag og i stedet demonstrere foran Riksdagen i Stockholm.

Elever og studerende i det meste af verden har ladet sig inspirere af den svenske klimaaktivist.

Mandag holdt hun en følelsesladet tale under klimatopmødet ved FN's Generalforsamling i New York, hvor hun klandrede verdens ledere for ikke at tage klimakrisen seriøst.

I Montreal gentog hun sin kritik af politikerne foran de omkring 500.000 fremmødte demonstranter.

- Denne uge er verdens ledere samlet i New York. De har endnu engang skuffet os med deres tomme ord og utilstrækkelige planer, sagde hun og blev mødt af jubelråb og klapsalver fra folkemængden.

- Det burde ikke være vores ansvar, men nogle skal tage ansvaret. Det er en nødsituation, og vi kan ikke se passivt til. Vi er forandringen, og forandringen kommer.

Justin Trudeau og en række andre canadiske politikere tog en pause fra den igangværende valgkamp i landet for at deltage i fredagens klimamarch.

Trudeau sagde efter mødet med den svenske klimaaktivist, at han tilslutter sig hendes budskaber.

- Jeg er fuldstændig enig med hende. Vi bliver nødt til at gøre mere, lød det fra premierministeren.