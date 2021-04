5000 koncertgængere i Barcelona blev ikke smittet

Koncertdeltagerne blev PCR-testet to uger efter koncerten, og "der er ingenting, som tyder på, at der blev spredt smitte under den indendørs koncert", siger Josep Maria Llibre.

Der er ingen tegn på, at 5000 uvaccinerede deltagere i en testkoncert i Barcelona i marts, blev smittet. Det oplyser arrangøren tirsdag.

Han er specialist i smitsomme sygdomme ved hospitalet Germans Trias i Pujiol i Barcelona.

Koncerten var et led i en række eksperimenter, hvor det undersøges, hvordan man kan afvikle massebegivenheder uden covid-19 smitte.

To uger efter koncerten, der blev holdt den 27. marts, var deltagerne igennem en PCR-test.

Forud for koncerten var alle igennem undersøgelser for symptomer og lyntest. De blev testet igen 15 dage senere, hvor det vist sig, at kun seks personer havde covid-19.

- Vi er sikre på, at i fire af disse seks tilfælde var der ikke tale om, at smitte blev overført under koncerten, siger Llibre.

- Med optimeret ventilation, antigentests og med påkrævede ansigtsmasker hos deltagerne kunne vi garantere et sikkert område, hedder det.

Boris Revollo, virologen, som var involveret i udarbejdelsen af sundhedsforanstaltningerne på stedet, siger, at han "ikke kategorisk kan udelukke", at de øvrige to deltagere blev smittet ved koncerten.

- Men der er en meget stor sandsynlighed for, at det ikke var tilfældet. De foranstaltninger vi havde truffet, var meget sikre, siger han.

Forsøget var organiseret af hospitalet og en gruppe spanske musik-promoters. Koncerten i Palau de Sant Jordi blev lanceret som Europas største indendørs rockkoncert siden pandemiens begyndelse.

Koncerten var med et af Spaniens mest populære bands Love of Lesbian Participants, som bar kirugiske masker under koncerten. Men der var ingen kontrol med siddepladser eller fast regler om social distance.

En anden lignende test fandt sted i Amsterdam i marts. Den omfattede 1300 mennesker.