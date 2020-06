500 togvogne ombygges til corona-hospitaler i New Delhi

Daglejere og deres familier venter på en bus i New Delhi for at komme til stationen, efter at tog er begyndt at køre igen. Titusinder af daglejere stod pludselig stod uden indkomst, da Indien lukkede ned den 24. marts. Mange var ilde stedt uden transportmidler hundredvis af kilometer fra deres hjem. (Arkivfoto)

Foto: Adnan Abidi/Reuters