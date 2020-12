500 politifolk indsat mod kriminelle i Berlin og Hamburg

- Over 500 politifolk er for øjeblikket indsat i aktioner på baggrund af 27 dommerkendelser og tre anholdelsesordrer, oplyser anklagemyndigheden i Berlin.

Razziaerne blev indledt klokken 6.00 torsdag morgen og var rettet mod to familieklaner, der mistænkes for at stå bag illegale ejendomshandler, skriver Berlin-avisen Tagesspiegel.

I Berlin blev boliger i bydelene Charlottenburg, Mitte og Spandau gennemsøgt, skriver avisen.

Forbindelser til rockere eller bikerklubber undersøges, hedder det i presserapporterne.

Den omfattende aktion førte til forstyrrelser af trafikken mange steder i Berlin i morgentimerne torsdag, oplyser trafikministeriet i Berlin.

I medierne nævnes Arab Abu-Chaker-klanen og den tyrkiske Surer-klan som målene for den store politiindsats.

I november blev over 1600 politifolk sat ind i en operation mod en familie, der er kendt som Remmo-klanen, og som blev sat i forbindelse med et opsigtsvækkende smykketyveri i Dresden for et år siden. Tre medlemmer af klanen blev anholdt.

Familien, som har arabisk baggrund, er berygtet for at have forbindelser til organiseret kriminalitet. I februar blev medlemmer af familien dømt for et meget opsigtsvækkende indbrud i et museum i det centrale Berlin.