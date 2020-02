500 indsatte i kinesiske fængsler smittet med nyt virus

En lokal kommunistisk avis i Hubei melder om 230 tilfælde alene i et kvindefængsel i byen Wuh, hvor lederen er afsat, fordi der ikke blev gjort nok for at forebygge udbruddet.

Der blev meldt om yderligere 41 tilfælde i et fængsel i Shayang-området.

Syv vagter og 200 indsatte er også testet positive for virusset i Rencheng fængsel i Shandong provinsen.

Det oplyser provinsens sundhedskommission.

Xie Wenjun, som var leder af justitsministeriet i Shandong, er blevet afskediget sammen med syv andre embedsmænd fra fængselsvæsnet og justitsministeriet, fordi de ikke havde været bedre til at forebygge krisen.

Udbruddet af nye virustilfælde på kinesiske hospitaler vækker også bekymring.

Det nye fokus på fængsler og hospitaler og andre steder, hvor mange mennesker er stuvet tæt sammen, kommer efter, at de kinesiske myndigheder har placeret mange millioner mennesker i karantæne i Hubei og indført en lang række restriktioner andre steder langt fra epicentret.

Mange lande afviser at tage imod rejsende fra Kina, og luftfartsselskaberne har indstillet flyvninger til og fra landet.

Virusset har kostet over 2200 mennesker livet. verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer om, at verdens lande vil få store problemer, hvis de ikke "slår hårdt til nu" for at få stoppet spredningen af coronavirusset.

I Kina er over 75.000 smittet, mens over 1100 er smittet i andre lande. 11 mennesker er døde uden for Kina.