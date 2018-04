50 år efter Martin Luther Kings død sørger hans børn stadig

Og tabet er ikke blevet lettere at leve med 50 år efter, fortæller de tre overlevende børn.

- Den periode syntes for mig at være i går.

- Glem hvad han gjorde i forhold til hans engagement og bidrag til menneskeheden. Jeg savner min far, siger 57-årige Dexter King.

Martin Luther Kings børn klamrer sig til de få minder, de har om ham.

I årevis var de nødt til at sørge offentligt over en mand, der var blandt de meste hadede personer i USA i tiden op til sin død.

Og nu hvor Martin Luther King er blandt de mest elskede figurer i verden, er hans arvtagere tvunget til at dele ham med masser af fremmede, som har gjort krav på hans eftermæle.

- Tidligere gik det mig på, siger 55-årige Bernice King.

- Det er svært at have private øjeblikke. Det er som om, at alle andre også ejer en lille del af ham. Det kan være svært at håndtere, siger hun.

Interne stridigheder og retssager over arvestykker som deres fars bibel og Nobels fredspris har givet de voksne børn et ry. I dag siger de dog alle tre, at de befinder sig "et godt sted", og at de har lært at acceptere hinandens forskelligheder.

Deres minder er en påmindelse om, at midt i tragedien var en ung familie, som blev frarøvet dens mand og far, som kun var 39 år.

Hyldesterne til deres far - fra bygninger og gader, der bærer hans navn, til statuer af ham i hjemstaten Tennessee og i landets hovedstad - giver dem stolthed. Men de er også konstante påmindelser om det tomrum, han efterlod.

Onsdag er det 50 år siden, at Martin Luther King blev dræbt. Inden nåede han at blive repræsentant for sorte amerikanere, der kæmpede imod raceadskillelse og for lige rettigheder.

Han blev kendt for sin "I Have a Dream"-tale, hvor han fremlagde en vision om et USA, hvor folk ikke bliver bedømt ud fra deres hudfarve, men deres karakter.

Martin Luther Kings fødselsdag har siden 1983 været en national helligdag i USA.