46 mennesker omkom under brand i højhus i Taiwan

Lokale medier rapporterer, at branden brød ud tidligt torsdag i det 40 år gamle højhus.

Omkring 46 mennesker frygtes torsdag omkommet under en brand i en 13 etager høj bygning.

Ifølge dagbladet Apple er 12 personer, der blev fundet livløse og bragt til hospitalet, senere døde. Avisen skriver, at flere lig senere er kørt væk fra ulykkesstedet.

Mange mennesker i alderen fra 8 til 83 år blev kvæstet ved branden. Det rapporterer det statslige centrale nyhedsbureau med henvisning til pressemeddelelser fra brandvæsnet i Kaohsiung City.

- Under branden er mindst 46 omkommet og 41 kvæstet, hedder det i en officiel pressemeddelelse fra brandvæsnet.

De øverste etager i højhuset indeholder omkring 120 boliger. De nederste etager står tomme.

Brandvæsnet siger, at det tog over fire timer at få slukket branden. Der var indsat omkring 145 brandfolk og 72 brandbiler i slukningen af branden.

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, har givet myndighederne ordre til at fortsætte redningsaktionen for at hjælpe de berørte og hjælpe med indkvarteringer af alle de mennesker, der har mistet deres hjem.

Samtidig er der givet ordre til en omfattende efterforskning for at få klarlagt årsagen til ulykken.