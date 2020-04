44 jihadister fundet døde i celle i Tchad med spor efter gift

De mistænkte jihadister, der blev anholdt under en operation mod Boko Haram for nylig, er tilsyneladende blevet forgiftet.

Det meddeler Tchads statsanklager lørdag.

I en tale på nationalt tv fortæller statsanklager Youssouf Tom, at de 44 fanger blev fundet døde i deres celle torsdag.

En obduktion af fire af de døde har afsløret spor af et dødbringende stof, som har forårsaget hjertestop hos flere af ofrene og kvælning hos andre, oplyser han.

De 44 døde mænd var blandt en gruppe på 58 mistænkte, som blev anholdt i en omfattende militæroperation omkring Tchad-søen i slutningen af marts på ordre fra præsident Idriss Deby Itno.

- I kølvandet på kampe omkring Tchad-søen blev 58 medlemmer af Boko Haram taget til fange og sendt til Ndjamena (hovedstaden i Tchad, red.) med henblik på efterforskningen, siger statsanklager Youssouf Tom.

- Torsdag morgen fortalte fængselsbetjente, at 44 fanger var fundet døde i deres celle, tilføjer han.

- Vi har begravet 40 lig og sendt fire til obduktion. En undersøgelse er i gang for at finde ud af, hvordan de døde, siger han.

- Det er forfærdeligt.

En sikkerhedskilde, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, fortæller til nyhedsbureauet AFP, at "de 58 fanger blev anbragt i en enkelt celle og fik ikke noget at spise eller drikke i to dage".

Lignende beskyldninger er blevet fremsat af generalsekretæren for Tchads konvention for beskyttelse af menneskerettigheder (CTDDH), Mahamat Nour Ahmed Ibedou.

Fængselsmyndighederne havde "låst fangerne inde i en lille celle og nægtet at give dem mad og vand i tre dage, fordi de var beskyldt for at tilhøre Boko Haram," siger Ibedou til AFP.

- Det, der er sket, er frygteligt.

Regeringen i Tchad benægter beskyldningerne.