43 er dræbt i angreb mod landsby i voldsplaget del af Nigeria

Bevæbnede mænd har endnu en gang udført en massakre i Nigerias uroplagede nordvestlige del. Søndag blev mindst 43 mennesker dræbt i en by i staten Sokoto.

Kraftigt bevæbnede kriminelle bander, som lokalt bliver kaldt banditter, har terroriseret den nordvestlige og centrale del af det store vestafrikanske land i flere år.

- 43 mennesker er bekræftet omkommet efter et angreb udført af banditter i landsbyen Goronyo. Det var markedsdag, og der var mange handlende, udtaler regeringstalsmand Muhammad Bello i en meddelelse.

Muligvis er dødstallet væsentligt højere.

Iliyasu Abba, en lokal beboer og markedshandler, fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at 60 dræbte personer er bragt til det lokale hospitals lighus, og at andre blev såret, da de flygtede.

- De bevæbnede mænd stormede markedet, da det var fyldt med sælgere og handlende. Efter at de havde omringet pladsen, skød de i alle retninger og dræbte folk, siger han.

For lidt over en uge siden blev 19 mennesker dræbt i Sokoto under lignende omstændigheder.

En talsmand for politiet oplyser, at sikkerhedsfolk er i gang med at efterforske søndagens angreb i Goronyo.

Indsamling af informationer fra området er dog vanskeliggjort af, at telenetværket i Sokoto og flere af nabostaterne har været blokeret i flere uger.

Myndighederne håber, at de ved at afbryde mobiltelefoner og internetforbindelser kan forhindre de kriminelle bander i at planlægge angreb, skriver AFP.

Siden december sidste år har regionen også været plaget af en bølge af bortførelser, der blandt andet er gået ud over hundredvis af skolebørn og lokale landsbyboere

I begyndelsen af oktober befriede sikkerhedsstyrker 187 personer, der var blevet bortført af bevæbnede bander i staten Zamfara, der grænser op til Sokoto.