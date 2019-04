42.000 unge hollændere kræver forbud mod køb af sex

Omkring 42.000 unge hollændere har sat deres underskrift på et borgerforslag om at gøre det ulovligt at købe sig til sex i Holland.

Dermed skal forslaget diskuteres i parlamentet i Holland, der har nogle af verdens mest liberale regler for prostitution.

Det kræver 40.000 underskrifter at få et forslag til debat i parlamentet.

Det er især mange unge kristne hollændere, der har underskrevet forslaget. I forslaget lyder det, at det skal kriminaliseres at besøge prostituerede.

Det er blandt andet inspireret af de nordiske lande Island, Norge og Sverige, hvor det er køberne, der straffes.

I Danmark er det lovligt at købe seksuelle ydelser af personer over 18 år.

Det hollandske forslag kommer fra bevægelsen, der kalder sig Exxpose.

Den står bag kampagnen, hvor unge hollændere blandt andet har lagt billeder op på Instagram med skilte med ordene "Jeg kan ikke købes".

Socialarbejder Sara Lous er en af stifterne af Exxpose-bevægelsen.

- Mange har en idé om, at Holland har sikre regler, at afkriminalisering er sikrere, og at man skal have frihed til at sælge sex.

- Men der er så meget, der går galt. Der er så meget ulovlig menneskehandel, og Amsterdam er særligt sårbar på grund af den høje efterspørgsel for billig sex, siger Sara Lous til BBC.

Men forslaget har også mødt modstand i Holland.

- Forslaget er ikke i sexarbejderens interesse. Det er folk, der læser Bibelen, der prøver at stoppe os, siger en kvinde, der kalder sig Foxxy.

Hun er bestyrelsesmedlem i en gruppe for sexarbejdere ved navn Proud.

- Hvis det sker, vil sexarbejdere begynde at arbejde ulovligt. Og så er der større risiko for, at vi bliver udsat for vold, fordi kunderne ved, at vi ikke kan gå til politiet, siger hun til BBC.