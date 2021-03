400 savnes efter brand i flygtningelejr i Bangladesh

15 mennesker er bekræftet omkommet og 400 savnes stadig efter en storbrand i Rohingya-flygtningelejren i Cox's Bazar i Bangladesh, oplyser FN tirsdag.

- Hvad vi har fået bekræftet indtil nu er, at 15 er omkommet, 560 er kvæstet, og 400 savnes stadig, og mindst 10.000 hytter og telte er ødelagt. Det betyder, at mindst 45.000 mangler et sted at være, siger Johannes van der Klaauw fra FN's Flygtningeorganisation i Bangladesh.