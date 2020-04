40 er døde med coronavirus i Sverige det seneste døgn

Antallet af personer, der er indlagt på intensive afdelinger, er 520, hvoraf 391 er mænd og 129 er kvinder.

Sverige har de seneste dage oplevet en markant stigning i antallet af smittede og døde i forbindelse med coronapandemien.

De svenske myndigheder er både inden for og uden for Sveriges grænser blevet kritiseret for ikke at indføre strenge restriktioner, som man gjort i andre lande for at bremse spredningen af smitten.

Således er det stadig muligt at gå på restaurant og bar i Sverige, og skolerne holdes åbent - i modsætning til eksempelvis Danmark.

Særligt hovedstaden Stockholm har været hårdt ramt af virusset. Her har de regionale myndigheder anmodet om at få aktiveret en såkaldt kriseaftale.

Den skal sikre, at sundhedspersonale kan få fordoblet deres løn. Til gengæld skal læger og sygeplejersker arbejde 48 timer om ugen. Aftalen gælder personale på intensivafdelinger.

Presset på hospitalerne omkring Stockholm har været så stort, at man har været nødt til at etablere felthospitaler.

Det første, der er blevet oprettet i forstaden Älvsjö, stod allerede før weekenden klar til at modtage patienter.