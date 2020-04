40-årig anholdt for drab på vietnamesere i kølecontainer

En 40-årig mand fra Nordirland er mandag blevet anholdt i Irland i sagen om 39 vietnamesiske migranter, der blev fundet døde i anhængeren til en lastbil i Essex i oktober sidste år.

Den anholdte er sigtet for 39 tilfælde af manddrab og for overtrædelsen af love om indvandring. Det meddeler politiet i Essex. Manden ventes fremstillet for en dommer i den irske hovedstad, Dublin, tirsdag.