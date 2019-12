36 indsatte er dræbt i fængselsoptøjer i Honduras

Fredag mistede ligeledes 18 mennesker livet under optøjer i et fængsel i havnebyen Tela i den nordlige del af Honduras. 16 indsatte kom til skade i slagsmålene.

For anden gang i løbet af to døgn er 18 personer blevet dræbt i sammenstød mellem indsatte i et fængsel i Honduras.

De seneste optøjer fandt sted søndag eftermiddag lokal tid i et fængsel nord for hovedstaden Tegucigalpa.

Den nationale sikkerhedsstyrke i Honduras har offentliggjort en liste med navnene på de 18 dræbte samt to tilskadekomne.

En talsmand for sikkerhedsstyrken oplyser, at der blev brugt "skydevåben, knive og macheter" i sammenstødene mellem indsatte.

I et forsøg på at få stoppet en bølge af fængselsdrab den seneste tid har præsident Juan Orlando Hernández beordret militæret og politiet til i fællesskab at overtage den fulde kontrol med de i alt 27 fængsler og godt 21.000 indsatte i Honduras.

Præsident Hernández tog beslutningen, efter at fem medlemmer af den frygtede bande Mara Salvatrucha - også kendt som MS-13 - blev dræbt af en anden indsat den 14. december.

Drabene fandt sted, dagen efter at fængselsinspektøren for det mest sikrede fængsel i Honduras blev skudt og dræbt i den sydlige del af landet.

Honduras har i flere år været plaget af bandevold, narkohandel og korruption. Ses der bort fra lande, som befinder sig i krig eller væbnede konflikter, har Honduras en af de højeste drabsrater i verden.

I 2018 blev der registreret 41,2 drab per 100.000 indbyggere. De mange drab og den udbredte kriminalitet er en hovedårsag til, at mange honduranere søger væk og forsøger at opnå asyl i eksempelvis USA.

Blandt migranterne er mange mindreårige, som siger, at de er bange for at blive tvunget ind i kriminelle bander.