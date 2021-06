36 er såret efter bilbombe på colombiansk militærbase

Det bekræfter Colombias forsvarsminister, Diego Molano, der beskylder venstreorienterede oprørere for at stå bag.

Byen med 700.000 indbyggere ligger på grænsen mellem Colombia og Venezuela.

Eksplosionen fandt sted på en base, der bruges af det colombianske forsvars 30. regiment.

- Vi tager afstand fra denne ondskabsfulde terrorhandling, der forsøgte at skade Colombias soldater, siger Molano på et pressemøde.

- 36 personer blev såret. Tre af dem ganske alvorligt, tilføjer ministeren.

En enkelt person er blevet opereret for sine skader. 29 andre er ligeledes indlagt på hospitalet.

Unavngivne kilder i forsvaret fortæller, at både ansatte i militæret og civile er blandt de tilskadekomne.

Ifølge forsvarsministeren fandt angrebet sted, efter at to mænd udgav sig for at arbejde på basen, hvorefter de kørte en hvid Toyota ind på basen. Kort efter var der to eksplosioner.

En højtstående embedsmand i forsvaret sagde tidligere tirsdag, at der kunne have været mange flere tilskadekomne, hvis ikke det var fordi, at mange på militærbasen er i isolation for at undgå coronasmitte.

På trods af at have indgået en fredsaftale med oprørsgruppen Farc i 2016 er Colombias militær stadig jævnligt i konflikt med guerillagruppen ELN, kriminelle bander og tidligere Farc-medlemmer, der alle holder til i området omkring Cucuta.

- Den indledende hypotese er, at ELN står bag denne forskruede og ondskabsfulde handling. Vi efterforsker også mulig involvering fra Farc-afhoppere, siger Diego Molano.

Så sent som i marts beskyldte Colombias regering tidligere Farc-medlemmer for at stå bag en bilbombe, der sårede over 40 personer i provinsen Cauca.

I 2019 stod gruppen ELN bag et bilbombeangreb mod politiakademiet i hovedstaden Bogotá. Her døde 22 personer.

Angrebet endte samtidig fredsforhandlinger mellem gruppen og regeringen.