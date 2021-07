Artiklen: 36-årig amerikaner tiltalt for at påkøre flere under cykelløb

36-årig amerikaner tiltalt for at påkøre flere under cykelløb

En 36-årig mand er blevet tiltalt for grov vold og flere andre anklagepunkter, efter at han kørte sin bil ind i en gruppe cyklister under et cykelløb i USA i delstaten Arizona i sidste måned.

Det skriver nyhedsbureauet AP natten til søndag dansk tid.

Manden ved navn Shawn Michael Chock blev tidligere på ugen tiltalt for ni anklagepunkter om grov vold med et dødeligt våben. Han blev samtidig tiltalt for på ulovlig vis at have flygtet fra ulykke.

Han skal efter planen for en dommer i amtet Navajo County mandag. Det oplyser domstolens kontorassistent ifølge AP.

Selve hændelsen fandt sted 19. juni.

Her kørte Chock ifølge myndighederne sin pickuptruck direkte ind i en gruppe af cirka 30 cyklister, der var samlet for at tage del i løbet "Bike the Buff" i byen Show Low cirka tre timer nordøst for Phoenix.

Mindst syv personer blev efterfølgende sendt på hospitalet. Seks af dem i kritisk tilstand. Det er ifølge lokalmediet The Arizona Republic fortsat ukendt, om de tilskadekomne er kommet sig eller ej.

Vidner har beskrevet, hvordan de så de mange cyklister flyve op i luften i alle retninger.

36-årige Shawn Michael Chock ramte undervejs en telefonpæl og bakkede efter at have ramt flere ud af gruppen med cyklister, mens folk ifølge vidner hamrede på bilens ruder for at få ham til at stoppe.

Den mandlige bilist kørte efterfølgende mod gruppen af cyklister igen, inden han flygtede fra stedet.

Politiet fik efterfølgende fat i ham uden for en nærliggende forretning, hvor han blev skudt. Chock blev siden bragt til hospitalet, inden han 2. juli blev overført til et fængsel i Navajo.

Hans advokat har ifølge AP ikke ønsket at kommentere anklagepunkterne.

Myndighederne har endnu ikke fastlagt et motiv for hændelsen. Shawn Michael Chock er tidligere blevet dømt for spritkørsel.