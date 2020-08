35.000 litauere danner kæde for Hvideruslands opposition

- I kan mere end nogen andre forstå hviderusserne, fordi I gik igennem det samme som os for ikke så længe siden, sagde Tikhanovskaja i en tale, der var optaget på forhånd.

Af sikkerhedsmæssige årsager deltog hun ikke selv i støttehandlingen.

Det gjorde derimod Litauens præsident, Gitanas Nauseda, der stod tæt ved den hviderussiske grænse.

- Jeg er stolt af, at mit land fulgte opfordringen og kom her for at støtte Hviderusland, siger præsidenten i en tale.

- Vi er ikke ligeglade, og vi bliver aldrig ligeglade.

Også USA's ambassadør i Litauen var med i søndagens kæde.

Svetlana Tikhanovskaja valgte efter eget udsagn at flygte til Litauen for at at bringe sig selv og sine børn i sikkerhed. Hun var oppositionens ledende kandidat ved valget den 9. august.

De officielle resultater viser, at Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, fik 80 procent af stemmerne og Tikhanovskaja kun 10 procent.

Eksperter mener, at det i virkeligheden nok er modsat, og at Lukasjenko har tabt valget.

Menneskekæden i Litauen markerede også årsdagen for en omfattende protest mod det daværende sovjetiske styre i august 1989.

Dengang tog ikke færre end to millioner mennesker hinanden i hænderne og dannede en kæde, der gik gennem de tre baltiske lande - Estland, Letland og Litauen.

- Det sendte et signal om, at vi ville have et andet Litauen, der ikke længere var besat af Sovjetunionen, fortæller Linas Kojala, der er direktør for tænketanken Eastern European Studies Centre i Litauen.

- Dagens arrangement sender et signal om, at Litauen ønsker at se et andet Hviderusland, siger han.