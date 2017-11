31 druknet efter at migrantbåd sank på vej over Middelhavet

Mindst 31 migranter er døde, efter at deres båd er sunket ud for Libyens kyst lørdag.

Migranterne var om bord på to både ud for Garabulli, som ligger øst for Tripoli på den libyske kyst. Den ene var allerede sunket, da kystvagten ankom til stedet. Det siger Abu Ajala Amer Abdelbari, der er kommandørkaptajn i kystvagten.

- De lå spredt ude på havet, de forsøgte at svømme mod kysten, siger han.

- Der var omkring 60 personer, som vi kunne redde, fordi de klamrede sig til båden.

Omkring 140 migranter blev samlet op fra den anden båd.

Libyen er det land, som flest migranter - primært fra afrikanske lande - rejser af sted fra på deres videre færd ind i Europa.

Menneskesmuglere stuver dem som regel sammen i skrøbelige oppustelige både, som tit går i stykker eller synker.

Mange migranter bliver i stedet samlet op af internationale fartøjer og bragt til Italien.

Her er flere end 115.000 ankommet til indtil videre i løbet af 2017, selv om et stigende antal bliver standet og returneret til det nordafrikanske land af Libyens kystvagt med hjælp fra EU.

Alene i år er næsten 3000 migranter enten døde eller forsvundet, mens de har forsøgt at krydse Middelhavet på rejsen mod Europa.

Fredag konstaterede FN's Migrationskontor, IOM, at Middelhavet siden år 2000 har været "den dødeligste grænse" at krydse for migranter.