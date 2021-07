3000 har fået livstidsdomme for kupforsøg mod Erdogan

Det fremgår af en rapport, der er blevet offentliggjort op til femårsdagen for kuppet torsdag, skriver det statslige nyhedsbureau Anadolu.

I alt 3000 mennesker er blevet idømt fængsel på livstid efter et mislykket kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

1600 af disse domme er blevet givet under skærpende omstændigheder, hvilket er den hårdeste straf, man kan få i Tyrkiet, siden at landet afskaffede dødsstraf i 2002. Straffen giver ingen mulighed for prøveløsladelse.

I alt 4890 personer har fået fængselsstraf i 289 separate sager. Kun én retssag er stadig i gang, lyder det i rapporten.

Tyrkiets højesteret har stadfæstet 87 af sagerne, hvilket betyder, at de er endelige.

Torsdag er det fem år siden, at dele af Tyrkiets militær om natten forsøgte at gennemføre et kup mod regeringen og præsident Recep Tayyip Erdogan.

Det lykkedes ikke, og omkring 240 personer mistede livet, mens flere end 2000 blev såret.

Erdogan anklager sin ærkefjende Fethullah Gülen og hans Hizmet-bevægelse for at stå bag kupforsøget.

Gülen, der fyldte 80 år i april, lever i eksil i Pennsylvania i USA. Han benægter alle Erdogans beskyldninger.

Trods gentagne anmodninger fra Erdogan vil USA ikke udlevere Gülen.

De omfattende retssager siden kupforsøget i 2016 har ofte haft Gülen og Hizmet i centrum.

Titusindvis af lærere, officerer og mange andre i Tyrkiet er blevet fyret eller fængslet eller begge dele med den begrundelse, at de støtter Hizmet.

Erdogan og Gülen var ellers allierede i tyrkisk politik engang.

Begge er religiøse og arbejdede sammen om at indsætte troende embedsmænd på topposter i statsadministrationen, militæret og medierne.

Men i 2013 - nogle år før kupforsøget - begyndte det at gå skævt.

Erdogan blev beskyldt for korruption, og det så ud til, at Gülens lejr stod bag beskyldningerne.