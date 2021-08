300 soldater stemmer dørklokker i coronanedlukkede Sydney

300 ubevæbnede soldater er således blevet indsat i byens sydlige og sydvestlige områder, hvor de blandt andet skal patruljere og stemme dørklokker for at sikre, at folk, der er blevet testet positive for coronavirus, selvisolerer i deres hjem.

Soldater fra det australske forsvar er mandag gået på gaden i dele af storbyen Sydney for at hjælpe politiet med at sikre, at coronarestriktionerne bliver overholdt.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Den militære støtte blev anmodet af politikommissær Mick Fuller i torsdags, da delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, registrerede 239 tilfælde af covid-19.

Det er det højeste antal dagligt smittede i delstaten under hele pandemien, og det tal blev matchet igen søndag.

Sydney, der er Australiens største by og hjemsted for fem millioner indbyggere, har været lukket ned i over fem uger og skal efter planen være under fortsat nedlukning frem til foreløbigt den 28. august.

Byen kæmper med et udbrud af den smitsomme Delta-variant.

Udbruddet menes at stamme fra en limousinechauffør, der havde til opgave at køre internationale flybesætninger til og fra byens karantænehoteller.

Siden udbruddet brød ud i juni, er der bekræftet flere end 3500 smittetilfælde.

Myndigheder i New South Wales har indtrængende bedt indbyggere om at holde sig hjemme for at dæmme op for smitten.

Mandag blev en tre dage lang nedlukning i byen Brisbane, der ligger i delstaten Queensland, forlænget frem til søndag som følge af en markant stigning i antallet af smittetilfælde.

Siden fremkomsten af Delta-varianten har flere australske delstater og byer indført hurtige nedlukninger. Disse lejlighedsvise nedlukninger vil sandsynligvis fortsætte, indtil at landet opnår en højere vaccinationsrate.

Premierminister Scott Morrison har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at nedlukninger vil være "mindre sandsynlige", når 70 procent af befolkningen over 16 år er vaccineret.

Morrison forventer at nå dette mål inden udgangen af året.

Der bor cirka 25 millioner mennesker i Australien. Lige nu er omkring 19 procent af den voksne befolkning vaccineret.

Under pandemien har landet ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret 34.401 smittetilfælde og 924 coronarelaterede dødsfald.