Krydstogtskibet "Freewinds" tjener som et religiøst fristed og yder "den mest avancerede åndelige vejledning, man kan få inden for Scientology", skriver kirken på sin hjemmeside.

300 i karantæne på krydstogt efter mæslinger

En ansat på et krydstogtskib ejet af Scientology-kirken er smittet med mæslinger. Det har fået myndighederne i St. Lucia til at sætte 300 personer i karantæne.

Op mod 300 passagerer og besætningsmedlemmer på et krydstogtskib i St. Lucia i Det Caribiske Hav er i karantæne på grund af et tilfælde af mæslinger på skibet. De har ikke måttet forlade skibet siden i mandags.

