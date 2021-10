30 milliarder euro skal gøre Frankrig til innovativ leder

- Vi skal kæmpe en kamp for både industrialisering og innovation på samme tid. Vi har brug for et land, der producerer mere, siger præsidenten.

Hans tale leveres fra præsidentpaladset i Paris. Det sker, cirka et halvt år før Macron satser på genvalg ved det franske præsidentvalg.

- Vi bliver nødt til at genskabe en ramme for produktionsmæssig uafhængighed for Frankrig og Europa, lyder det fra Macron.

Han henviser blandt andet til mangel på mundbind under coronakrisen. Ifølge præsidenten har krisen vist, at Frankrig er sårbart, og at der er brug for innovation og industriel produktivitet i Frankrig og omegn.

En del af planen er angiveligt, at Frankrig skal nå et mål om at kunne producere to millioner el- og hybridbiler i 2030.

Der afsættes også en milliard euro frem til 2030 til "banebrydende innovation", lyder det fra præsidenten. Frankrig vil blandt andet producere atomkraft gennem en række nye, små atomreaktorer.

Den omfattende plan skal ifølge Macron rette op på, at Frankrig de seneste år er sakket bagud i forhold til en stribe andre lande.

Præsidenten siger, at flere vigtige franske beslutninger er blevet taget "15-20 år senere end nogle af vores europæiske naboer".