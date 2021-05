30 dræbt under optrappede angreb i Gaza og Israel

Militante i Gaza sagde, at de har sendt over 400 raketter mod Israel siden mandag aften, mens Israel til gengæld angreb 150 mål i Gaza som gengæld, rapporterer BBC.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, advarede om, at Hamas havde "krydset en rød linje" ved at sende raketter mod Jerusalem for første gang i en årrække.

Netanyahu mødtes med militære ledere tirsdag eftermiddag, og han erklærede, at Israel ville optrappe angreb på det islamistiske Hamas, der regerer i Gazastriben. Det var efter, at to israelske kvinder var blevet dræbt af raketter fra enklaven.

Senere på dagen styrtede et højhus på 13 etager sammen i Gaza efter et israelsk luftangreb tidligt mandag aften. Beboerne var blevet advaret om, at de skulle evakuere bygningen. Det var uklart, om der var dræbte eller sårede.

Hamas sendte efterfølgende omkring 130 raketter mod Tel Avi som gengæld.

Israel lukkede Ben Gurion Lufthavnen ned som følge af beskyldningen. Mindst en israeler blev meldt såret i Tel Aviv under raketangrebene fra Gaza

Den lokale sundhedstjeneste i Gaza siger, at 26 mennesker var blevet dræbt siden mandag. Blandt de dræbte var ni børn.

I Frankrig siger en talsmand for regeringen i en appel til Israels leder, at magtanvendelse bør være proportional.

- Vi siger meget klart, at der må være proportioner i magtanvendelsen fra de israelske myndigheders side, siger den franske viceudenrigsminister, Jean-Baptiste Lemoyne.

Både USA's udenrigsminister, Antony Blinken, Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, og den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, opfordrer israelerne og palæstinenserne til at nedtrappe situationen hurtigst muligt.

Antony Blinken tilføjer dog, at USA støtter Israels ret til at forsvare sig.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger mandag i et opkald til palæstinensiske ledere, at han "vil mobilisere hele verden for at stoppe Israels terror og belejringer" på Vestbredden. I Jerusalem har situationen været højspændt siden fredag, hvor kampklædt israelsk politi stødte sammen med palæstinensere i forbindelse med den sidste fredagsbøn i muslimernes hellige fastemåned, ramadanen.Det er de værste uroligheder i byen siden 2017.