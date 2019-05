En redningsbåd sejler tæt på Margrethe-broen i Budapest. Det var her, at en turbåd med sydkoreanske turister kollidere med et langt større norskejede hotelskib. Turbåden er blevet fundet på flodbundne, men der kan gå adskillig dage, før det kan hæves.

28 forsvandt på Donau på syv sekunder

Dramatisk bådulykke i Budapest kan have kostet op mod 28 mennesker livet. En turbåd med sydkoreanere kolliderede med et norsk hotelskib under sejlads på Donau.

Det næste, der skete, varede kun et øjeblik. Turbåden, der havde 33 sydkoreanske turister og guider og to besætningsmedlemmer om bord, kæntrede.

Mørket var ved at lægge sig over Budapest, klokken var 21, da turbåden "Hableany" blev ramt af et stort norsk-ejet hotelskib, der sejlede i samme retning på Donau.

