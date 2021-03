279 bortførte skolepiger er blevet frigivet i Nigeria

279 unge nigerianske skolepiger er tirsdag morgen dansk tid blevet frigivet efter at være blevet bortført i sidste uge.

Det oplyser guvernøren i den nordlige stat Zamfara, Bello Matawalle.

- Jeg er glad for at annoncere, at pigerne er frie. De er netop ankommet til regeringsbygningen og er alle sunde og raske, siger guvernøren.