270 grindehvaler er strandet på Australiens kyst

Der er tale om to store flokke af de langluffede grindehvaler. Mandag strandede de over tre områder omkring Macquarie Havn, der er en del af Tasmaniens barske, tyndt befolkede vestkyst.

Tirsdag morgen lokal tid er der indledt det, der kaldes en "udfordrende" redningsaktion for at få hvalerne sikkert i vand igen.

Ifølge marinbiolog Kris Carlyon var "en tredjedel" af hvalerne døde sent mandag.

Hun siger, at en redningsaktion meget vel kan tage et par dage. Derfor er redningsmandskabet nødt til at fokusere på de hvaler, som har de bedste chancer for at overleve.

- Nogle dyr vil muligvis være for store eller på en uhensigtsmæssig placering, siger Kris Carlyon ifølge nyhedsbureauet dpa.

Selv om de strandede hvaler ikke er et sjældent syn på Tasmanien, er det alligevel ikke set i et omfang som dette i over ti år.

Forskere kan ikke pege på, præcis hvad der er årsagen. Det er en mulighed, at flokken har bevæget sig væk fra sin normale rute for at finde føde tættere på kysten.

Når man skal til den pågældende kyststrækning, kan det kun lade sig gøre ved at sejle, og det begrænser, hvor stort et redningsmandskab der kan blive tale om.

Omkring 60 personer er indtil videre involveret i forsøget på at redde hvalerne. Frivillige og medarbejdere på lokale fiskefarme er også iblandt dem.

- Når det kommer til strandede hvaler på Tasmanien, er det her en af de vanskeligste, siger Kris Carlyon.

Spørger man marinbiologen er der dog håb. For eftersom at hvalerne er delvist dækket af, vil det formentlig lykkes de fleste at overleve, indtil redningsholdet når frem.