27 dræbt og 200 såret under voldsom uro i New Delhi

Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 200 er blevet såret under voldsomme sammenstød mellem hinduer og muslimer i New Delhi i de seneste to døgn.

Under urolighederne, som er de værste i New Delhi i årtier, blev en højttaler på toppen af en minaret revet ned og erstattet med et religiøst hinduflag og et indisk flag.