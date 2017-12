27-årig sigtes for terror efter eksplosion på Manhattan

En mand fra Bangladesh er tirsdag sigtet for terror efter at have udløst en rørbombe i New York mandag morgen, skriver politiet på Twitter.

Den 27-årige mand er sigtet for våbenbesiddelse, for støtte af en terrorhandling og for en terrortrussel efter delstatens New Yorks love, oplyser politiet på Twitter.

Det kan være, at der senere følger en sigtelse fra en føderal anklager, oplyser politiet.

Betjente har efter mandagens hændelse afhørt Akayed Ullahs kone.

- Vi har fundet hans kone og svigerfamilie i Dhaka (hovedstaden i Bangladesh, red.). Vi afhører dem, siger to anonyme politimænd til nyhedsbureauet Reuters. Betjentene fortæller, at parret har en baby på et halvt år.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, har betegnet eksplosionen som "et forsøg på et terrorangreb".

- Gudskelov opnåede gerningsmanden ikke sit endelige mål, siger Bill de Blasio.

Myndighederne mener, at bombemanden tilsyneladende handlede alene.

Politiet har ifølge nyhedsbureauet AP oplyst, at den 27-årige gerningsmand havde spændt en hjemmelavet rørbombe fast til kroppen.

Han fik selv forbrændinger på hænderne og maven, da bomben gik af, og han blev indlagt på et hospital.

Derudover fik tre andre lettere skader. De klager over hovedpine og ringen for ørerne, oplyser politikilder til AP. En af de tilskadekomne er en politimand.