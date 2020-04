250.000 borgere skal hjem til EU: Det bliver sværere og sværere

Det er sket som følge af coronapandemien, der har fået mange flyselskaber til at aflyse afgange og lande til at begrænse ind- og udrejse.

Men der er stadig 250.000 EU-borgere derude, som har brug for at komme hjem.

Og EU arbejder hårdt på at få resten af de strandede borgere hjem.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, på et pressemøde efter et EU-møde på videokonference med EU's udenrigsministre fredag.

- Vi har gjort et stort stykke arbejde for at få strandede EU-borgere hjem. Vi har fået mere end 350.000 borgere hjem, mens der stadig er 250.000 personer, vi mangler.

- Vores indsats vil fortsætte, men hver dag bliver det mere vanskeligt. Flyselskaber indstiller deres fly, og luftrum lukker og bliver sværere at bruge, siger Borrell.

Ifølge Borrell tæller de 250.000 tilbageværende strandede borgere blandt andet turister, besøgende og folk på forretningsrejse og er altså ikke nogen, som er fastboende i udlandet.

Også flere danskere er stadig strandet rundt om i verden som følge af coronapandemien.

Dem bliver der i tæt kontakt med EU arbejdet for at få hjem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det lykkes os heldigvis dagligt at hjælpe strandede danskere hjem. Men det er ingen hemmelighed, at det bliver sværere og sværere. Og jeg kan selvfølgelig ikke love nogen fast dato for at have alle danskere hjemme.

- Men vi knokler videre, og vi har nu flere lukkede sager i vores krisedatabase, end vi har åbne. EU-koordination bliver rigtig vigtig for at få de sidste danskere hjem, siger han i en skriftlig kommentar.

Danmark har hentet både danskere og andre EU-borgere hjem med danske særfly.

368 danskere er ifølge Udenrigsministeriet hentet hjem ved hjælp af andre landes særfly.

Danskere strandet i udlandet - med ønske om hjælp til hjemrejse - har kunnet registrere sig i Udenrigsministeriets krisedatabase.

Fredag er der 1398 danskere registreret i databasen, oplyser Udenrigsministeriet. Det er et fald fra 1800 danskere torsdag eftermiddag.