25.000 soldater skal forhindre uro under Bidens indsættelse

På nogle punkter vil indsættelsen af Joe Biden som USA's 46. præsident minde om tidligere indsættelsesceremonier:

Han vil blive taget i ed på trapperne foran kongresbygningen og senere sætte kursen mod Det Hvide Hus.

Men da begivenheden finder sted, blot to uger efter at tilhængere af den afgående præsident, Donald Trump, stormede kongresbygningen - og i lyset af en global pandemi - vil den være meget anderledes.

Det skriver BBC.

Stormløbet på kongresbygningen har efterladt mange med spørgsmålet om, hvordan det kunne ske. Fem mennesker mistede livet under urolighederne.

Derfor er det heller ikke overraskende, at USA's forbundspoliti, FBI, har sat alt ind for at forsvare sig mod planlagte demonstrationer på indsættelsesdagen, onsdag.

Det er FBI, der har det overordnede ansvar for sikkerheden på dagen, men denne gang vil sikkerheden blive styrket af Nationalgarden og politiet i Washington D.C.

Soldater fra Nationalgarden begyndte allerede at ankomme til forbundshovedstaden i sidste uge, og i alt er 25.000 soldater blevet indkaldt op til indsættelsen.

Til sammenligning var der 8000 soldater fra Nationalgarden til Trumps indsættelsesceremoni, skriver BBC.

USA's forsvarsministerium, Pentagon, har givet tilladelse til, at flere af soldaterne foran kongresbygningen er bevæbnet.

Allerede inden angrebet på Kongressen havde Joe Biden bedt sine tilhængere om at blive hjemme fra indsættelsesceremonien.

Traditionelt er kommende præsidenter interesseret i at have mange deltagere til ceremonien. For eksempel var Donald Trump meget optaget af, at hans indsættelsesceremoni havde det største publikum nogensinde, mens amerikanske medier modsagde ham.

Men til Bidens indsættelse viser billeder, at denne ceremoni bliver markant anderledes. Omkring 100 stole er sat op foran Kongressen med stor afstand til hinanden.

De få gæster skal desuden bære mundbind og have foretaget en negativ coronatest kort før begivenheden.

For at kompensere for de udeblivende tilskuere står der 200.000 flag på plænen foran kongresbygningen.

Selve bygningen er omsluttet af et massivt hegn, som hærmininster Ryan McCarthy har beskrevet som en indhegning "uden fortilfælde". Desuden er Det Hvide Hus også blevet hegnet ind op til indsættelsen.