2500 trodsede restriktioner og deltog i todages fransk rave

Flere end 2500 personer har deltaget i en ulovlig technofest, der begyndte nytårsaften og først lørdag morgen er blevet lukket ned af fransk politi.

Festen fandt sted i en lagerbygning i byen Lieuron nær Rennes og var arrangeret til trods for, at hele Frankrig er ramt af stramme restriktioner, forsamlings- og udgangsforbud, der skal bremse spredningen af coronavirus.

Det skriver Le Monde, BBC og nyhedsbureauet AFP.

Festen resulterede i flere sammenstød mellem deltagere og politi, der flere gange forsøgte at stoppe arrangementet. Mindst tre politibetjente er i den forbindelse blevet såret, og flere biler blev sat i brand.

Ifølge fransk politi kom mange af deltagerne fra Spanien og Storbritannien.

Fredag aften kunne musikken stadig høres fra lagerbygningen. Her måtte politiet opgive at stoppe festen. I stedet afspærrede politiet området i et forsøg på at forhindre eventuelt nye deltagere at komme ind.

Frankrig har indført stramme restriktioner og forsamlingsforbud i et forsøg på at bremse smittespredningen af coronavirus.

Et nationalt udgangsforbud betyder, at alle franskmænd skal holde sig hjemme fra klokken 20 til klokken 6.

En række af deltagerne ved technofesten overnattede i deres biler for dernæst at vende tilbage til festen, skriver Le Monde.

Ifølge den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, blev omkring 132.000 politibetjente sendt på gaden nytårsaften for at sikre, at restriktioner og forsamlingsforbud blev overholdt.

Politiet har i den forbindelse fået besked på at stoppe alle undergrundsfester omgående og udstede bøder til alle deltagere.

Ifølge de lokale myndigheder i Ille-et-Vilaine har omkring 450 personer fået en bøde for blandt andet at deltage i en ulovlig fest, for at bryde udgangsforbuddet og for ikke at bære mundbind, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alle deltagere er blevet opfordret til at gå i isolation i syv dage.

I Frankrig er flere end 2,6 millioner mennesker registreret smittet med coronavirus, og knap 65.000 er registreret døde med virusset.

Der bor 67 millioner mennesker i Frankrig.