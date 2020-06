2500 chauffører i EU bruger app til at se ventetid ved grænser

Men de grønne vejbaner har fungeret så godt i sig selv, at der blandt skandinaviske lastbilchauffører ikke har været stort behov for appen.

Det siger Torsten Laksafoss Holbek, som er direktør i organisationen Nordic Logistics Association, som repræsenterer de nordiske vognmænd i Bruxelles - herunder DTL fra Danmark.

- Vi har informeret vores medlemmer om appen, og blandt dem, som krydser grænsen sydpå, har vi ikke oplevet den store efterspørgsel.

- Lige nu fungerer de her green lanes (grønne vejbaner red.) rigtig godt, og det er i høj grad EU-Kommissionens fortjeneste. Mit indtryk er, at det har været nok for vores medlemmer, men der har nok været større behov for den her app andre steder i Europa, siger han.

Han påpeger, at godstransporten har kunnet flyde relativt frit under coronakrisen, fordi der ikke er så mange personbiler på vejene i Europa som ellers.

Det billede kan ændre sig, når man så småt begynder at åbne for de interne grænser i Europa, mener Torsten Laksafoss Holbek.

Flere EU-lande - herunder Danmark - har i coronakrisen indført midlertidige restriktioner på ind- og udrejse. Det gav kilometerlange køer ved nogle grænseovergange.

Derfor opfordrede EU-Kommissionen i marts medlemslandene til at indføre de grønne vejbaner, som skal sikre prioritet til al godstransport.

Det skulle ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sikre, at varer kunne "flyde frit" i EU.

Med appen er det muligt for chauffører at holde øje med, hvordan trafikken ser ud rundt i EU. Og hvor der er kø.

Den er baseret på EU's satellitprogram Galileo, og det er også muligt for grænsevagter og -personale at indtaste oplysninger i appen om ventetider.

Appen er blevet testet i flere lande. Frankrig og Spanien begyndte at teste appen i midten af maj, og ifølge EU-Kommissionen har chaufførerne været glade for den.

Nogle EU-lande åbner igen grænserne for rejse i EU og Schengen-området fra 15. juni. Det gælder blandt andet Tyskland.

Danmark åbner fra 15. juni foreløbig grænserne til Tyskland, Norge og Island med visse restriktioner.