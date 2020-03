25-årig mand dræbt af skud i Malmø

- Samtidig med, at vi kom til stedet, blev en person bragt ind på sygehuset af en privatperson, fortæller politiets talsmand Patric Fors til TT.

Den 25-årige kom på operationsbordet, men hans liv stod ikke til at redde.

Kort efter klokken 21 oplyste politiet på sin hjemmeside, at han var afgået ved døden.

Området, hvor skyderiet fandt sted, er tirsdag aften afspærret, og politiets teknikere har slået et telt op for at beskytte sporene mod regnen.

Ifølge SVT slog politiet tirsdag aften til mod en lejlighed på Möllevången i Malmø og anholdt en mand. Politiet skal nu finde ud af, om han har forbindelse til skyderiet.

- Der er nogle ting, som fik os til at slå til mod lejligheden, men jeg kan ikke gå i detaljer, siger Patric Fors til SVT.