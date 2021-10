24 henrettet i Syrien for at have påsat naturbrande

Den syriske regering har henrettet 24 personer, som blev dømt for med overlæg at have påsat dødelige naturbrande, som hærgede landet i sommeren sidste år.

11 andre personer blev idømt hårdt strafarbejde på livstid, mens fire andre blev idømt tidsbegrænset strafarbejde. Desuden blev fem mindreårige idømt mellem 10 og 20 års fængsel på basis af lignende anklager, skriver Sana.

De dømtes navne og alder er ikke blevet offentliggjort, og der er ingen detaljerede oplysninger om henrettelserne.

Indenrigsministeriet siger, at de mistænkte blev identificeret sidste år. De blev dømt for at have påsat naturbrande i provinserne Latakia, Tartus og Homs.

- De tilstod, at de havde påsat brande adskillige steder i de tre provinser, og de tilstod også at have have holdt planlægningsmøder om brandene i september og oktober 2020, skriver Sana.

Myndighederne siger, at de har har dokumenteret 187 brande, som er gået ud over 280 byer. I alt meldes 13.000 hektar landbrugsjord og 11.000 hektar skov ødelagt. Dertil kommer 370 hjem.

Mindst tre mennesker blev dræbt, og dusinvis blev kvæstet, rapporterer syriske medier.

Dødsstraf i Syrien eksekveres normalt ved hængning.

Syriens borgerkrig blev indledt i 2011, da præsident Bashar al-Assads regime svarede igen med vold mod demonstrationer for demokrati i forbindelse med det arabiske forår. Siden er over 350.000 mennesker blevet dræbt, og millioner er tvunget på flugt.