230 sydkoreanske og amerikanske fly lancerer militærøvelse

Øvelsen, der sker kun fem dage efter, at Nordkorea affyrede et missil med en potentiel rækkevidde på over 13.000 kilometer, løber indtil på fredag.

Det oplyser embedsmænd.

I den årlige sydkoreansk-amerikanske øvelse, der går under navnet Vigilant Ace, indgår flere end 230 luftfartøjer, herunder seks amerikanske jagerfly af typen F-22 Raptor.

Også F-35-kampfly vil tilslutte sig øvelsen i Sydkorea.

De deltagende luftfartøjer bliver fløjet fra otte forskellige amerikanske og sydkoreanske militære baser.

Så mange som 12.000 amerikanske soldater, herunder marine- og flådesoldater, deltager sammen med sydkoreanske tropper i øvelsen.

Sydkoreanske medier rapporterer, at også B-1B-bombefly deltager i øvelsen. Dette er ikke bekræftet af det amerikanske militær.

Formålet med den fælles øvelse er at forbedre beredskabet for at kunne sikre fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø, har det amerikanske militær oplyst forud for øvelsen.

Nordkorea har fordømt øvelsen, som det isolerede styre kalder en provokation.

Onsdag i sidste uge affyrede Nordkorea et interkontinentalt ballistisk missil.

Efter affyringen oplyste styret, at det nu er i stand til at ramme hele det amerikanske fastland med sine missiler, og at landet nu betragter sig selv om en atommagt.

Søndag kaldte den nordkoreanske statsstyrede Komité for Fredelig Genforening af Korea USA's præsident, Donald Trump, for "sindssyg" og sagde, at øvelsen ville "skubbe den allerede akutte situation på Den Koreanske Halvø på randen af atomkrig".

Sidste uges missiltest var Nordkoreas første siden 15. september. Den er efterfølgende blevet fordømt af en række statsledere.