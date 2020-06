23 personer er registreret døde med corona i Sverige

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger, at der på de svenske intensivafdelinger udtrykkes støtte til hans antagelse om, at epidemien ikke er tiltagende i Sverige, da antallet af smittetilfælde fortsat falder. - Vi har registreret et øget antal smittetilfælde i de seneste dage, men I kan se, at det beror på, at vi tester flere, siger han.

Foto: 10050 Pontus Lundahl/Tt/Ritzau Scanpix