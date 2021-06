23 meldes såret efter eksplosion nær colombiansk militærbase

Eksplosionen fandt sted på en base, der bruges af det colombianske forsvars 30. regiment.

Colombias regering har ikke officielt bekræftet antallet af sårede. Men kilder i forsvaret siger, at både ansatte i militæret og civile er blandt de tilskadekomne.

De sårede blev efter eksplosionen bragt til lokale hospitaler.

Det oplyser en højtstående embedsmand i forsvaret. Han tilføjer, at der kunne have været mange flere tilskadekomne, hvis ikke det var fordi, at mange på militærbasen er i isolation for at undgå coronasmitte.

Billeder og videoer på sociale medier viser en hvid bil i flammer i nærheden af basen efter eksplosionen.

Colombias præsident, Iván Duque Márquez, oplyser tirsdag, at han har sendt landets forsvarsminister til Cucuta for at stå i spidsen for efterforskningen.

Indenrigsminister Daniel Palacios kaldte tidligere på dagen eksplosionen for et "kujonagtigt terrorangreb" på Twitter. Han slettede dog opslaget efter kort tid.

På trods af at have indgået en fredsaftale med oprørsgruppen Farc i 2016 er Colombias militær stadig jævnligt i konflikt med guerillagruppen ELN, kriminelle bander og tidligere Farc-medlemmer, der alle holder til i området omkring Cucuta.

Ingen af grupperne har indtil videre taget skylden for det formodede bombeangreb.

Så sent som i marts beskyldte Colombias regering tidligere Farc-medlemmer for at stå bag en bilbombe, der sårede over 40 personer i provinsen Cauca.

I 2019 stod gruppen ELN bag et bilbombeangreb mod politiakademiet i hovedstaden Bogotá. Her døde 22 personer.

Angrebet endte samtidig fredsforhandlinger mellem gruppen og regeringen.