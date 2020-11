22 smittetilfælde lukker australsk delstat ned i seks dage

Det sker i forsøget på at standse et udbrud med coronavirus, der i alt tæller 22 tilfælde.

Fra midnat natten til torsdag vil skoler, pubber, caféer og universiteter lukke. Selv byggebranchen, der har fået lov at fortsætte under tidligere nedlukninger, bliver lukket.

Regionale rejser vil blive forbudt, og kun én person fra hver husstand vil få lov til at forlade hjemme én gang dagligt, men kun til specifikke gøremål.

Mundbind vil blive påkrævet alle steder uden for hjemmet.

Bryllupper og begravelser bliver også forbudt, og det samme gælder ejendomsmægleres åbent hus-arrangementer og udendørssport.

Alle andre fabrikker end dem, der producerer medicin og fødevarer, bliver lukket, og der henstilles til at arbejde hjemme i videst muligt omfang.

- Vi har brug for en pause i vores samfundsaktivitet for at holde virusset for døren, siger Steven Marshall.

- Vi slår hårdt og tidligt til. Tid er afgørende, og vi skal handle hurtigt og beslutsomt, tilføjer han.

Det seneste udbrud i South Australia er knyttet til en australier, der ankom til delstatshovedstaden Adelaide fra udlandet 2. november, hvor han blev sat i karantæne på et hotel.

Hotelarbejdere menes at have fået virusset efter at have rørt ved en overflade med virusset.

Indtil for nylig har South Australia ikke haft nogen udbrud af betydning siden april.

Siden pandemiens begyndelse har delstaten registreret 549 smittetilfælde og fire coronarelaterede dødsfald. Der bor omkring 1,7 millioner mennesker i delstaten, der er den fjerdestørste i Australien målt på antallet af indbyggere.

Den australske delstat Victoria, der tidligere har været epicenter for Australiens virusudbrud med over 28.000 smittetilfælde, har rundet 19 dage i træk uden nogen nye smittede.