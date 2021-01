22 minearbejdere er fanget under jorden på andet døgn i Kina

22 minearbejdere har i det østlige Kina været fanget under jorden i næsten to døgn efter en eksplosion i en guldmine under opførelse.

Det oplyser de lokale myndigheder i et opslag på sociale medier.

På grund af eksplosionen blev en stige ud af minen slemt beskadiget.

Det samme gjorde minens kommunikationsudstyr, hvilket betyder, at myndighederne ikke har været i stand til at komme i kontakt med de fangede minearbejdere.

De lokale myndigheder har sendt redningsmandskab til minen, der er ejet af selskabet Shandong Wucailong Investment.

Mineulykker finder jævnligt sted i Kina, hvor industrien har en sløj sikkerhedshistorik. Det skyldes blandt andet, at regulativer for at forbedre sikkerheden sjældent bliver håndhævet.

Så sent som i december døde 23 minearbejdere, efter at de blev fanget i en mine i den sydvestlige by Chongqing.

Ulykken fandt sted, få måneder efter at 16 andre minearbejdere døde af kulilteforgiftning, da de blev fanget under jorden i samme by.