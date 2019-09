22-årig terrorsigtet nordmand: Jeg var nødt til at gøre det

Desuden meddelte den 22-årige nordmand via sin forsvarsadvokat, at han følte sig nødsaget til at begå de handlinger, som han siden den 12. august har siddet varetægtsfængslet for.

Philip Manshaus er sigtet for den 10. august at have dræbt sin 17-årige stedsøster og for at have planlagt et terrorangreb i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for den norske hovedstad, Oslo.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB virkede Manshaus mandag mere alvorlig, end da han mødte i retten den 12. august.

Han ville ikke svare på pressens spørgsmål om den højreekstreme hilsen.

Manshaus indrømmer at have begået handlingerne, men mener ikke, at han skal straffes for det. Han begærede sig løsladt i retten mandag.

- Som han ser det, så var det noget, han blev nødt til at gøre, og som var hans ansvar at gøre.

- Han forklarer, at det var en form for nødværge, som han ser det. Han har sagt, at han vil forklare sig yderligere, når pressen er til stede, lyder det fra Manshaus' forsvarsadvokat, Unni Fries.

Manshaus har sagt nej til at blive afhørt af politiet.

Pål-Fredrik Hjort Kraby, der er advokat ved politiet, siger, at man betragter Manshaus' nazistiske hilsen som et udtryk for, at han ønsker at vise sine ekstreme holdninger og ideologi frem for offentligheden.

Manshaus var iført gråt jakkesæt, hvid skjorte og sort slips i retten mandag. Han havde på forhånd givet pressen tilladelse til at tage billeder.

Senere mandag afgøres det, om han fortsat skal sidde varetægtsfængslet.