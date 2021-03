22-årig nægter sig skyldig i Vetlanda-angreb i Sverige

En 22-årig mand, der mistænkes for at have såret syv personer med et stik- eller slagvåben i den sydsvenske by Vetlanda onsdag, siger, at han "ikke har gjort noget".

Ved et retsmøde fredag i Eksjö tingsrätt blev den sigtede varetægtsfængslet. Han blev under retsmødet sat på plads af dommeren, da han afbrød anklageren med et vredesudbrud.