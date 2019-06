22-årig mand anholdt for plan om angreb i New York

En 22-årig mand er fængslet i New York, efter at han roste Osama Bin Laden og talte om at dræbe politifolk, mens han planlagde et angreb på Times Square. Det oplyser anklagemyndigheden i den amerikanske storby.

Ashiqul Alam, som er fra Jackson Heights i bydelen Queens, er sigtet for ulovligt at have anskaffet sig våben, som led i sine angrebsplaner, siger anklagemyndigheden.

Alam blev anholdt torsdag, efter at han havde modtaget to halvautomatiske skydevåben af hemmelige politiagenter, som udgav sig for at være våbenhandlere.

Han fortalte også de pågældende politifolk, som var under dække, at han støttede angrebet den 11. september 2001 og Islamisk Stat. Han nævnte også, at han havde planer om at bruge en selvmordsvest.

Mange millioner af besøgende krydser Times Square hvert år, og politifolk forhindrede den 1. maj 2010 et bilbombeangreb på den store plads.

En pakistansk født amerikansk statsborger tilstod at have planlagt angrebet, hvor gasflasker skulle have været bragt til eksplosion. Han blev idømt livsvarigt fængsel.