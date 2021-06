200 verdensledere: Betal fattiges vacciner

Mens Storbritannien har givet det første stik mod coronavirus til omkring 60 procent sin befolkning, har mindre end to procent af befolkningen syd for Sahara i Afrika modtaget en vaccine.

Skævvridningen af vaccinefordelingen verden over er til at få øje på.

Den ulige fordeling har nu fået mere end 200 tidligere præsidenter, premierministre, udenrigsministre og andre prominente skikkelser til at komme med et fælles opråb til G7, som er et forum, der består af syv af verdens dominerende økonomiske magter, som mødes denne uge.

Verdens rigeste lande bør give et meget større økonomisk bidrag til at få vaccineret de fattigste. Det vil også være i deres egen interesse, skriver de tidligere verdensledere i et brev ifølge avisen The Guardian.

I appellen lyder det, at lykkes det ikke at få alle med på vaccinevognen, er der stor risiko for yderligere mutation og spredning.

- Støtte fra G7 og G20, som gør vacciner tilgængelige for lav- og mellemindkomstlande, er ikke velgørenhed, men i hvert eneste lands strategiske egeninteresse, står der i det fælles brev fra de tidligere ledere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Heri lyder det også, at globalt samarbejde fejlede i 2020, men at 2021 kan markere begyndelsen på en ny æra.

I brevet opfordres konkret til, at G7-landene betaler to tredjedele af de i alt 66 milliarder dollar (cirka 400 milliarder danske kroner), det vurderes at kræve for at få vaccineret lavindkomstlande. Det skriver The Guardian.

Blandt underskrivere er de tidligere britiske premierministre Tony Blair og Gordon Brown, tidligere FN-generalsekretær Ban-Ki moon og 15 tidligere afrikanske ledere.

Ifølge Brown vil det for den britiske befolkning være tale om småører at bidrage til en global vaccinationskampagne.

- For kun 30 pence (cirka 2,57 danske kroner) per person per uge i Storbritannien får man verdens bedste forsikring, siger Brown ifølge Reuters.

En meningsmåling fra Red Barnet har vist udbredt støtte til idéen i befolkningerne i både USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Canada.

G7 mødes fredag i England. Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er vært for lederne fra Frankrig, Tyskland, USA, Italien, EU, Japan og Canada.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, opfordrede i sidste uge rige lande til at donere vacciner til Covax-samarbejdet.

Opfordringen kom på baggrund af den alarmerende situation på det afrikanske kontinent, hvor vaccineforsendelser næsten er gået i stå de seneste to uger, mens antallet af nye smittede er stigende, meldte WHO.

- Afrikanske lande er ikke en gang i stand til at følge op med anden dosis til personer i risikogrupperne, sagde WHO's regionaldirektør i Afrika, Matshidiso Moeti, torsdag.

Senere samme dag lovede USA, at det vil donere mindst 80 millioner vacciner globalt inden juli og primært igennem Covax-samarbejdet.

Samtidig lovede Danmark og Frankrig at donere vacciner. Danmark vil således sende 358.000 AstraZeneca-doser til Kenya i Østafrika, mens Frankrig donerer 184.000 AstraZeneca-doser til det vestafrikanske land Senegal.