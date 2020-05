200 politiske figurer fordømmer Kinas forslag om Hongkong-lov

Fordømmelsen sker i en fælles erklæring, som er underskrevet af blandt andre Hongkongs sidste guvernør under britisk styre, Christopher Patten, tidligere britisk udenrigsminister Malcolm Rifkind og 17 kongresmedlemmer i USA.

I erklæringen kaldes sikkerhedsloven for et "omfattende angreb på byens selvstyre, retssikkerhed og frihedsrettigheder".

Samtidig kritiseres loven for at være et groft brud på aftalen fra 1997, hvor Storbritannien og Kina blev enige om, at Hongkong overdrages til Kina.

- Hvis det internationale samfund ikke kan stole på, at Beijing holder ord, når det handler om Hongkong, vil folk også have svært ved at tro på dets ord i andre sammenhænge, står der.

Aftalen fra 1997 skete på den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

Kina vil ifølge udkastet til sikkerhedsloven give sig selv magten til at lave lovgivning for Hongkong om at forebygge og straffe terrorisme, løsrivelsesforsøg og indblanding fra udenlandske magter. Også "enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed," kan straffes.

Et tidligere forsøg på at få indført lignende lovgivning i Hongkong i 2003 blev mødt med protester på op mod en halv million mennesker.

Medunderskrivere af fordømmelsen tæller fremtrædende republikanere i USA som Marco Rubio og Ted Cruz samt kendte demokrater som Adam Schiff.

Over 50 britiske parlamentsmedlemmer har også underskrevet erklæringen. Det samme har politiske figurer fra forskellige steder i Europa, Asien, Australien og Nordamerika.

Imens forbereder Hongkong sig på nye demonstrationer.

Ifølge AFP har støtter af bevægelsen, som i sensommeren og efteråret samlede enorme demonstrationer mod det kinesiske styre, på sociale medier og via apps opfordret til protester søndag eftermiddag lokal tid i et af Hongkongs travle shoppingområder.