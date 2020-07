200 forskere råber WHO op: Coronavirus kan hænge længe i luften

Over 200 forskere mener, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ignorerer risikoen for, at coronavirus kan sprede sig ved at hænge i luften i bittesmå partikler.

Dermed går forskerne imod den officielle holdning fra WHO og USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Herfra har det lydt, at man kun bør bekymre sig om to former for smitte: Enten kan man inhalere små dråber fra en smittet person i ens umiddelbare nærhed, eller i mere sjældne tilfælde kan man blive smittet ved at røre overflader med virus på. Herefter kan man så overføre det ved at røre sin næse, mund eller øjne.

Men andre eksperter mener, at WHO-retningslinjerne ignorerer flere og flere beviser for, at en tredje overførselsmåde spiller en markant rolle i smittespredning verden over.

De mener, at flere studier viser, at aerosoler kan være farlige i dårligt ventilerede rum, busser og andre aflukkede rum - også selv om folk holder afstande på mere end 1,8 meter.

- Vi er 100 procent sikre på det her, siger Lidia Morawska, som er professor i atmosfæriske studier og miljøteknologi ved Queensland University of Technology i Australien.

Sammen med 239 andre forskere beskylder hun i et åbent brev WHO for ikke at tage problemet seriøst nok. Brevet står til at blive offentliggjort næste uge i et tidsskrift.

Blandt andet mener forskerne, at en række begivenheder med "superspredning" kun kan have været mulige med smitte via aerosoler.

Det gælder blandt andet restaurantgæster i Kina, der smittede hinanden på trods af afstand mellem borde, og korsangere i den amerikanske delstat Washington, der blev smittet under en prøve trods flere forholdsregler.

WHO-embedsmænd anerkender, at virusset i visse tilfælde kan overføres via aerosoler.

Det gælder blandt andet, når der for eksempel lægges luftrør i en patients lunger. Det kan føre til, at mange mikroskopiske artikler sendes ud i rummet.

Men WHO er ikke enig i, at den form for smitte spiller en stor rolle, fortæller WHO-eksperten Benedetta Allegranzi.

Den form for smitte "ville have resulteret i langt flere smittede og en endnu hurtigere spredning", mener hun.

Allegranzi mener samtidig, at beviserne for aerosol-smitte i for høj grad baserer sig på laboratorieforsøg.