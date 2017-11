20 dræbt i sammenstød mellem etniske grupper i Etiopien

Flere end 20 personer er den seneste uge blevet dræbt i sammenstød mellem etniske grupper i Etiopien, oplyser en talsmand for regeringen.

- Sikkerhedsstyrkerne har fået besked på at beskytte borgernes liv og skride til handling over for alle, som tager del i volden, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er en langvarig grænsestrid, der sammen med en øget militær tilstedeværelse har udløst kampene.

Grænsestriden har ifølge BBC historisk set taget udgangspunkt i uenigheder om retten til ressourcer som for eksempel brønde og græsningsarealer.

Myndighederne forsøgte tilbage i april at få de to etniske grupper til at bilægge stridighederne. Men sammenstødene er fortsat.

I september blev adskillige dræbt, og flere tusinde oromoer blev fordrevet.

Oromo-folket er den største etniske minoritet i Etiopien. De udgør en tredjedel af Etiopiens 100 millioner indbyggere, men har længe været marginaliseret.

Siden november 2015 har der været protester mod regeringen i Oromia.

Og rettighedsorganisationer hævder, at flere hundrede personer er blevet dræbt af regeringen, skriver dpa.