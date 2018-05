191 vilde heste fundet døde i mudderpøl i Arizona

Tørke og sult har kostet anslået 191 vilde heste livet i den nordlige del af den amerikanske delstat Arizona.

Det siger ledere af Navajo-indianerne, der har rettigheden over landområdet.

- Disse dyr ledte efter vand for at holde sig i live. I den proces skete der uheldigvis det, at de kom til at sidde fast i noget mudder, og de kunne ikke slippe fri, fordi de var afkræftet, siger Jonathan Nez, vicepræsident for Navajo-stammen, ifølge CNN.