1900 politifolk sat ind mod menneskesmugling i Berlin

Anklagemyndighedens kontor i den tyske hovedstad skriver i et tweet, at politifolk gennemfører razziaer på en lang række adresser i den tyske hovedstad. Det skriver dpa.

Det føderale politi foretager ransagninger i over 100 boliger og virksomheder over hele Berlin, hedder det.

Det tyske dagblad Bild skriver, at aktionen også er rettet mod sort arbejde.

Ifølge anklagemyndigheden kommer razziaerne, efter at der fra forskelligt hold er blevet fremsat beskyldninger om, at der i stor udstrækning er smuglet mennesker til Berlin for at udnytte dem til arbejde.

Der er blandt andet tale om organiseret indsmugling af arbejdskraft i byggesektoren.

Der blev tidligt onsdag udsendt tweets fra anklagemyndighedens kontor om aktionen, men der er ikke oplyst yderligere detaljer, da aktionen ikke er afsluttet.

Politiets aktion omfattede også områder i delstaterne Brandenburg og Sachsen-Anhalt.

En talsmand for politiet i Berlin Michael Kulus, siger til Bild, at aktionen kommer til at fortsætte hele onsdagen.

- Politiet gennemsøger blandt andet byggepaladser, forretningslokaler og skatterådgiveres kontorer, siger han.

Han siger, at politiet har fokus på at finde bevismateriale, og at der er mistanke mod en række personer med forskellige nationaliteter.

- Der er endnu ikke foretaget anholdelser, siger han og tilføjer, at politiet senere på dagen vil offentliggøre flere detaljer om aktionen.